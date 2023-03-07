Меню
Сериалы
Дьявол в белом городе
Производство сериала «Дьявол в белом городе» от Мартина Скорсезе отложено на неопределенный срок
Если проект получит новую платформу, на замену Киану Ривзу могут привлечь Джуда Лоу и Джереми Аллена Уайта.
Написать
7 марта 2023 15:49
Вслед за Киану Ривзом сериал «Дьявол в белом городе» покинул режиссер Тодд Филд
Проект о серийном убийце продолжает терять звездные имена, но ДиКаприо и Скорсезе все еще на месте.
Написать
11 октября 2022 11:42
Киану Ривз отказался от съемок в сериале «Дьявол в белом городе»
Вероятно, причиной стала занятасть актера в других проектах.
Написать
10 октября 2022 11:02
В производство запущен сериал «Дьявол в белом городе» с Киану Ривзом в главной роли
Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо выступают продюсерами.
Написать
4 августа 2022 20:59
Киану Ривз ведет переговоры о роли в сериале по книге «Дьявол в белом городе»
Продюсируют проект Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо.
Написать
5 января 2022 10:30
