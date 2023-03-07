Производство сериала «Дьявол в белом городе» от Мартина Скорсезе отложено на неопределенный срок

Сериал «Дьявол в белом городе», основанный на одноименном романе Эрика Ларсона, продолжает испытывать сложности. По информации IndieWire, работа над проектом приостановлена. Стриминговый сервис Hulu, на котором изначально должен был выйти сериал, официально отказался от экранизации.

В данный момент компания ABC Signature — телевизионное подразделение Walt Disney Television, которой принадлежит Hulu — ищет сериалу другую площадку. Исполнительными продюсерами по-прежнему значатся Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо. Изначально оба собирались адаптировать первоисточник в рамках полнометражного фильма, но в силу разных причин они решили ограничиться продюсированием. Картиной сначала занималась студия Warner Bros., потом права перекупила студия Paramount. В дальнейшем «Дьявол в белом городе» изменил формат. Тогда проектом заинтересовались сервис Hulu, Киану Ривз и режиссер Тодд Филд («Тар»). Предполагалось, что это будет крупнобюджетный сериал, поэтому стример делал ставку на звездную мощь Ривза. Осенью прошлого года в разгар подготовки съемок Ривз и Филд покинули сериао. Что послужило причиной, официальной версии до сих пор нет, и сообщения инсайдеров в этом моменте расходятся. По одной версии, Ривз согласился на сериал исключительно из-за участия Филда, но передумал, когда тот выбыл. По другой — постановщик ушел вслед за актером, потому что объявление об уходе Филда появилось спустя несколько дней после известия об уходе Ривза.

Скорсезе и ДиКаприо все еще горят идей реализовать проект. Шоураннером криминальной драмы должен был выступить Сэм Шоу («Касл-Рок»). Согласно The Hollywood Reporter, после ухода Ривза и Филда создатели активно занимались поисками замены. На ранней стадии велись переговоры с Джудом Лоу и звездой «Бесстыжих» Джереми Алленом Уайтом, который сейчас находится на волне успеха благодаря многосерийному драмеди «Медведь». На режиссерскую должность претендовал Мэтт Росс («Капитан Фантастик»). По словам приближенных к проекту, несмотря на отказ Hulu, Лоу, Уайт и Росс все еще обсуждают свое потенциальное участие, но даже если новую платформу найдут в ближайшее время, производство начнется не раньше 2024 года. Также к проекту по-прежнему привлечено подразделение Paramount Television.

«Дьявол в белом городе» — история талантливого архитектора Дэниела Х. Бернхэма (его должен был сыграть Ривз), стремившегося оставить свой след в истории. Второй ключевой персонаж — загадочного серийный убийца доктор Генри Холмс. Их жизни переплетаются после судьбоносной встречи на всемирной выставке в Чикаго в конце XIX века. Под доброжелательной личностью Холмса прячется жестокий садист, создавший печально известный «Замок смерти» — он превратил один из городских гостиничных комплексов в отель-лабиринт со множеством пыточных камер.