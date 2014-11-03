Это грустная и нежная история о том, как нелегка жизнь... особенно после смерти. Погибший врач вновь появляется в своем доме, но уже в виде призрака. Куда же еще может деться «неприкаянный» дух, которого не берут ни в адское пламя, ни в райские кущи? Разумеется, он возвращается в лоно семьи. Но есть одна загвоздка – контакт с любимой супругой невозможен. Но однажды призрак понимает, что не одинок. Врач встречает таких же призраков, как и он сам. Это приводит к абсолютно непредсказуемым последствиям.