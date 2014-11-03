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Киноафиша Сериалы Московские сумерки
Московские сумерки (2014 - 2014) Московские сумерки 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Телеканал СТБ
Продолжительность 1 час 30 минут
О чем сериал

Это грустная и нежная история о том, как нелегка жизнь... особенно после смерти. Погибший врач вновь появляется в своем доме, но уже в виде призрака. Куда же еще может деться «неприкаянный» дух, которого не берут ни в адское пламя, ни в райские кущи? Разумеется, он возвращается в лоно семьи. Но есть одна загвоздка – контакт с любимой супругой невозможен. Но однажды призрак понимает, что не одинок. Врач встречает таких же призраков, как и он сам. Это приводит к абсолютно непредсказуемым последствиям.

В ролях
В ролях
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Андрей Гуркин
Владимир Скворцов
Ксения Каталымова
Ксения Каталымова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Московские сумерки - Сезон 1 Сезон 1
2014, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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