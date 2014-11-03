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Московские сумерки 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Московские сумерки
Киноафиша Сериалы Московские сумерки Сезоны Сезон 1

Московские сумерки 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Московские сумерки»

В 1 сезоне сериала «Московские сумерки» до своей неожиданной гибели мужчина средних лет по имени Игорь жил обычной жизнью. Он работал в больнице врачом и с радостью возвращался домой к своей любимой супруге. Но сейчас его не берут ни в рай, ни в ад. Да и есть ли вообще эти места? По всей видимости, Игорь вынужден остаться на земле в форме бесплотного духа. Он возвращается к себе в дом и с удивлением обнаруживает, что не одинок в этом мире. Помимо того, что ему удается установить контакт со своей женой, Игорь знакомится с другими призраками, обитающими поблизости. Это целая новая вселенная, которая живет по своим правилам.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Московские сумерки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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