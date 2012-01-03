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Танки грязи не боятся 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Танки грязи не боятся
Киноафиша Сериалы Танки грязи не боятся Сезоны Сезон 1

Танки грязи не боятся 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Танки грязи не боятся»

В 1 сезоне сериала «Танки грязи не боятся» генерал-майор переживает, что его внук Саша Круглов собирается прервать семейную династию танкистов и поступать на актерский факультет в университет. Дед возмущен тем фактом, что юноша мечтает играть в кино, а не защищать родину. Саша быстро осознает, что ему не удастся переспорить деда и в артисты дорога закрыта. Он решает стать танкистом. Из-за случайного стечения обстоятельств Круглова из курсантов выгоняют, и он отправляется служить в армию. Именно там мировоззрение молодого человека полностью меняется. Он заводит друзей и постепенно становится настоящим мужчиной.

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Танки грязи не боятся» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 января 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 января 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 января 2012
График выхода всех сериалов
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