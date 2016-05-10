В центре событий по-прежнему опытные бойцы секретного подразделения – настоящие «морские дьяволы», не знающие поражений. На этот раз элитной команде боевых пловцов предстоит расследовать еще более сложные преступления. Батя, Багира, Бизон и Гном поймают членов преступной организации, которая занимается нелегальной переброской в РФ инновационного боевого оружия, разминируют судно и спасут заложников, а также захватят виртуозного морского котика, которого водолазы используют для совершения разбойных грабежей.