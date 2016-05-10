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Постер к сериалу Морские дьяволы 4
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Киноафиша Сериалы Морские дьяволы 4
Морские дьяволы 4 (2010 - 2016) Морские дьяволы 4 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 25 часов 36 минут
О чем сериал

В центре событий по-прежнему опытные бойцы секретного подразделения – настоящие «морские дьяволы», не знающие поражений. На этот раз элитной команде боевых пловцов предстоит расследовать еще более сложные преступления. Батя, Багира, Бизон и Гном поймают членов преступной организации, которая занимается нелегальной переброской в РФ инновационного боевого оружия, разминируют судно и спасут заложников, а также захватят виртуозного морского котика, которого водолазы используют для совершения разбойных грабежей.

В ролях
В ролях
Виктор Смирнов
Дарья Юргенс
Дарья Юргенс
Олег Чернов
Олег Чернов
Иван Паршин
Иван Паршин
Антон Гуляев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Морские дьяволы 4 - Сезон 1 Сезон 1
2016, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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