В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 4» Батю, Багиру, Бизона и Гнома ждут новые захватывающие приключения. Герои проведут расследование нескольких таинственных убийств на нефтяной платформе, после чего спасут торговый корабль от нашествия пиратов, а также захватят опасных уголовников. Некоторые специальные задания спецназовцы проведут за пределами РФ. Так, к примеру, они тайно доставят очаровательную девушку за рубеж, чтобы она, будучи потомственной шпионкой, ликвидировала двойного агента, который не только предал родину, но и оказался ответственным за гибель близких ей людей.