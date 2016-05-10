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Морские дьяволы 4 2010 - 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Морские дьяволы 4
Киноафиша Сериалы Морские дьяволы 4 Сезоны Сезон 1

Морские дьяволы 4 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 32
Продолжительность сезона 25 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Морские дьяволы 4»

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 4» Батю, Багиру, Бизона и Гнома ждут новые захватывающие приключения. Герои проведут расследование нескольких таинственных убийств на нефтяной платформе, после чего спасут торговый корабль от нашествия пиратов, а также захватят опасных уголовников. Некоторые специальные задания спецназовцы проведут за пределами РФ. Так, к примеру, они тайно доставят очаровательную девушку за рубеж, чтобы она, будучи потомственной шпионкой, ликвидировала двойного агента, который не только предал родину, но и оказался ответственным за гибель близких ей людей.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Морские дьяволы 4» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 мая 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 мая 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 мая 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 мая 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 мая 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 мая 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 июня 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 июня 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 июня 2016
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
23 июня 2016
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
24 июня 2016
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
24 июня 2016
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
24 июня 2016
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
1 июля 2016
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
1 июля 2016
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
1 июля 2016
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
1 июля 2016
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
8 июля 2016
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
8 июля 2016
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
14 сентября 2016
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
15 сентября 2016
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
19 сентября 2016
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
20 сентября 2016
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
21 сентября 2016
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
22 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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