В 1 сезоне сериала «Команда Зенко, вперед!» команда специально обученных подростков втайне от простых смертных совершает «зенко», что в переводе с японского языка означает «доброе дело». Они работают под прикрытием в своем родном городе Хармони-Харбор. Содействие ребятам оказывает мудрая наставница тетя Юки со своей любимой белкой-летягой по кличке Понзу. Умный и сосредоточенный Ари недавно присоединился к отряду. Он сумел рассекретить ребят, что мало кому удавалось. Ари прикован к инвалидному креслу, зато способен создать уйму технологических устройств для облегчения работы своих товарищей по команде.