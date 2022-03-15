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Команда Зенко, вперед! 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Команда Зенко, вперед!
Киноафиша Сериалы Команда Зенко, вперед! Сезоны Сезон 1

Team Zenko Go
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Команда Зенко, вперед!»

В 1 сезоне сериала «Команда Зенко, вперед!» команда специально обученных подростков втайне от простых смертных совершает «зенко», что в переводе с японского языка означает «доброе дело». Они работают под прикрытием в своем родном городе Хармони-Харбор. Содействие ребятам оказывает мудрая наставница тетя Юки со своей любимой белкой-летягой по кличке Понзу. Умный и сосредоточенный Ари недавно присоединился к отряду. Он сумел рассекретить ребят, что мало кому удавалось. Ари прикован к инвалидному креслу, зато способен создать уйму технологических устройств для облегчения работы своих товарищей по команде.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Команда Зенко, вперед! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Добро пожаловать в Гармоничную гавань, часть 1 и 2 Welcome to Harmony Harbor, Part 1 & 2
Сезон 1 Серия 1
15 марта 2022
Беда с доставкой / Скользкое дело Delivery Disaster / Slippery Business
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2022
(Не) поспишь – проиграешь / Спасти Тыквача You (Don't) Snooze, You Lose / Save the Squasher
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2022
Сусликом его! / В гламур-поход мы идем Gopher It / A Glamping We Will Go
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2022
Дивная Донна / Прощай, Скэйти The Amazing Donna / Bye, Bye Boardie
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2022
Последний рубеж Лулы / Тройная проблема Lula's Last Stand / Triple Trouble
Сезон 1 Серия 6
15 марта 2022
Проект «Питомец» / Миссия невероятна Pet Project / Mission Improbable
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2022
Неудобный зуб / Всё выше, выше и выше An Inconvenient Tooth / Up, Up and Away
Сезон 1 Серия 8
15 марта 2022
Ящик с находками / В парке, во мраке Lost and Found / In the Park After Dark
Сезон 1 Серия 9
15 марта 2022
Затянувшаяся уборка двора / Девочка, которая крикнула «Гусь!» Longest Yardwork / The Girl Who Cried Goose
Сезон 1 Серия 10
15 марта 2022
Мистер Танака переезжает / Зенко, не вперед Tanaka's Moving Castle / Zenko Don't Go
Сезон 1 Серия 11
15 марта 2022
Поворот не туда / Пчелам быть или не быть Driven to Distraction / To Bee or Not To Bee
Сезон 1 Серия 12
15 марта 2022
График выхода всех сериалов
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