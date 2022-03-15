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Постер сериала Команда Зенко, вперед!
Киноафиша Сериалы Команда Зенко, вперед! Сезоны

Команда Зенко, вперед!, список сезонов

Team Zenko Go
Год выпуска 2022
Страна США
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Команда Зенко, вперед!»
Команда Зенко, вперед! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 15 марта 2022
 
Команда Зенко, вперед! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 8 августа 2022
 
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