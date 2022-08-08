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Команда Зенко, вперед! 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Команда Зенко, вперед!
Киноафиша Сериалы Команда Зенко, вперед! Сезоны Сезон 2

Team Zenko Go
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Команда Зенко, вперед!»

Во 2 сезоне сериала «Команда Зенко, вперед!» удивительные и захватывающие приключения команды специально обученных детей продолжаются. Они по-прежнему стоят на страже мирной жизни жителей своего родного городка Хармони-Харбор. Ребята оказывают помощь всем, кому она требуется, оставаясь при этом незамеченными. Главные герои всеми силами стараются помочь взрослым и подросткам справиться с различными трудностями. Они — слаженная команда и умеют договариваться друг с другом даже при возникновении серьезных противоречий. Порой юным смельчакам приходится иметь дело с настоящими злодеями.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Команда Зенко, вперед! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Фото дня катастрофы / Восьмикратная восьмерка Photo Day Disaster / The Eightful Eight
Сезон 2 Серия 1
8 августа 2022
День робо-собаки во второй половине дня / Предупреждение о спойлере Robo-Dog Day Afternoon / Spoiler Alert
Сезон 2 Серия 2
8 августа 2022
Родни Джей Динкл, няня / Отбой Rodney J. Dinkle, Babysitter / Lights Out
Сезон 2 Серия 3
8 августа 2022
Двухместный номер / Тренажерный зал / Крикет Double Booked / Gym Enemy Cricket
Сезон 2 Серия 4
8 августа 2022
Праздничный сюрприз Хармони Харбор Harmony Harbor Holiday Surprise
Сезон 2 Серия 5
8 августа 2022
Большой лунатизм / Конечно, ты можешь The Big Sleepwalk / Of Course You Can
Сезон 2 Серия 6
8 августа 2022
Родни-герой / Клубный сарай Rodney the Hero / Club Shed
Сезон 2 Серия 7
8 августа 2022
Для этого нужен Зенко / Какой шум It Takes a Zenko / What a Racket
Сезон 2 Серия 8
8 августа 2022
Великая бумажная погоня / Дом там, где сердце Кена The Great Paper Chase / Home Is Where Ken`s Heart Is
Сезон 2 Серия 9
8 августа 2022
Это тонущее чувство / Иди за золотом That Stinking Feeling / Go for the Gold
Сезон 2 Серия 10
8 августа 2022
График выхода всех сериалов
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