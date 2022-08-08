Во 2 сезоне сериала «Команда Зенко, вперед!» удивительные и захватывающие приключения команды специально обученных детей продолжаются. Они по-прежнему стоят на страже мирной жизни жителей своего родного городка Хармони-Харбор. Ребята оказывают помощь всем, кому она требуется, оставаясь при этом незамеченными. Главные герои всеми силами стараются помочь взрослым и подросткам справиться с различными трудностями. Они — слаженная команда и умеют договариваться друг с другом даже при возникновении серьезных противоречий. Порой юным смельчакам приходится иметь дело с настоящими злодеями.