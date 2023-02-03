Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Начались съемки мини-сериала «Дворец» с Кейт Уинслет — доступен первый кадр

Начались съемки мини-сериала «Дворец» с Кейт Уинслет — доступен первый кадр

3 февраля 2023 12:01
Начались съемки мини-сериала «Дворец» с Кейт Уинслет — доступен первый кадр

Новый проект от автора «Наследников» и «Меню».

Накануне официально стартовали съемки нового мини-сериала с Кейт Уинслет «Дворец», в связи с чем канал HBO презентовал первый официальный кадр из шоу. На представленном изображении запечатлена героиня Уинслет, сидящая за длинным столом.

Что касается сюжета, то пока доступны лишь общие сведения. Сообщается, что действие охватит один год, а в центре событий окажутся представители постепенно разваливающегося авторитарного режима, наблюдающие за происходящим в стране из своего шикарного дворца.

Начались съемки мини-сериала «Дворец» с Кейт Уинслет — доступен первый кадр

Для Уинслет это уже третья крупная роль на телевидении после мини-сериалов «Мейр из Исттауна» и «Милдред Пирс». Вместе с ней в «Дворце» снимаются Маттиас Шонартс («Амстердам»), Гийом Гальенн («Камелот: Возвращение короля»), Андреа Райзборо («Ради Лесли») и Хью Грант («Отыграть назад»).

Шоураннером выступает автор сатирической комедии «Меню» и сериала «Наследники» Уилл Трэйси. Режиссурой занимается двукратный номинант на премию «Оскар» Стивен Фрирз («Филомена», «Королева», «Чрезвычайно английский скандал»).

Даты релиза у «Дворца» пока нет.

Фото: Legion-Media; HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Читать далее 1 февраля 2023
От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера Читать далее 31 января 2023
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Читать далее 1 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Читать далее 1 февраля 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Читать далее 4 февраля 2023
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Читать далее 1 февраля 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Related video