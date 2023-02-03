Начались съемки мини-сериала «Дворец» с Кейт Уинслет — доступен первый кадр

Накануне официально стартовали съемки нового мини-сериала с Кейт Уинслет «Дворец», в связи с чем канал HBO презентовал первый официальный кадр из шоу. На представленном изображении запечатлена героиня Уинслет, сидящая за длинным столом.

Что касается сюжета, то пока доступны лишь общие сведения. Сообщается, что действие охватит один год, а в центре событий окажутся представители постепенно разваливающегося авторитарного режима, наблюдающие за происходящим в стране из своего шикарного дворца.

Для Уинслет это уже третья крупная роль на телевидении после мини-сериалов «Мейр из Исттауна» и «Милдред Пирс». Вместе с ней в «Дворце» снимаются Маттиас Шонартс («Амстердам»), Гийом Гальенн («Камелот: Возвращение короля»), Андреа Райзборо («Ради Лесли») и Хью Грант («Отыграть назад»).

Шоураннером выступает автор сатирической комедии «Меню» и сериала «Наследники» Уилл Трэйси. Режиссурой занимается двукратный номинант на премию «Оскар» Стивен Фрирз («Филомена», «Королева», «Чрезвычайно английский скандал»).

Даты релиза у «Дворца» пока нет.