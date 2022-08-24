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Добро пожаловать в «Рексем» 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Добро пожаловать в «Рексем»
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в «Рексем» Сезоны Сезон 1

Welcome to Wrexham
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Добро пожаловать в «Рексем»»

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в «Рексем» в конце 2020 года звезды Голливуда и давние хорошие приятели Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни приняли решение совместно приобрести древнейший валлийский футбольный клуб «Рексем». Актеры хотели, чтобы об их приобретении узнал весь мир, и сняли документальный многосерийный проект о городе Рексеме и команде, которую окрестили «Красные драконы». Это история о клубе, созданном в 1864 году. Много лет он переживал материальные проблемы и выступал в составе Национальной лиги — 5-м по значимости дивизионе в системе английских футбольных лиг.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Добро пожаловать в «Рексем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Мечта Dream
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2022
Реальность Reality
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2022
Восстановление Rebuilding
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2022
Открытие дома Home Opener
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2022
Бесстрашный Fearless
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2022
Гамильтон! Hamilton!
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2022
Широкий мир Уэльса Wide World of Wales
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2022
Понеслось Away We Go
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2022
Добро пожаловать домой Welcome Home
Сезон 1 Серия 9
21 сентября 2022
Хулиганы Hooligans
Сезон 1 Серия 10
28 сентября 2022
Уволить старика Sack the Gaffer
Сезон 1 Серия 11
28 сентября 2022
Победы и поражения Wins and Losses
Сезон 1 Серия 12
5 октября 2022
Худшая команда в лиге Worst Team in the League
Сезон 1 Серия 13
5 октября 2022
Голливудское развлечение A Hollywood Distraction
Сезон 1 Серия 14
5 октября 2022
Кинжалы Daggers
Сезон 1 Серия 15
5 октября 2022
Привет, Уэмбли! Hello Wembley
Сезон 1 Серия 16
12 октября 2022
Вроманс Wromance
Сезон 1 Серия 17
12 октября 2022
Делай или умри Do or Die
Сезон 1 Серия 18
12 октября 2022
График выхода всех сериалов
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