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Добро пожаловать в «Рексем»
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Добро пожаловать в «Рексем», список сезонов
Welcome to Wrexham
Год выпуска
2022
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
FX
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Добро пожаловать в «Рексем»»
Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов
24 августа 2022 - 12 октября 2022
Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов
12 сентября 2023 - 14 ноября 2023
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
2 мая 2024 - 13 июня 2024
Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов
15 мая 2025 - 26 июня 2025
Сезон 5
TBA
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