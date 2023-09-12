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Добро пожаловать в «Рексем» 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Добро пожаловать в «Рексем»
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в «Рексем» Сезоны Сезон 2

Welcome to Wrexham
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 15
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Добро пожаловать в «Рексем»»

Во 2-м сезоне шоу «Добро пожаловать в Рексем» футбольный клуб, приобретенный актерами Райаном Рейнольдсом и Робом Макэлхенни, продолжает свой путь к спортивной вершине. За спиной у футболистов остался непростой, но плодотворный год. Райан Рейнольдс удивляет команду своим визитом, поскольку ребята готовятся к самому важному матчу сезона и он хочет воодушевить их своим примером. В регулярном чемпионате «Рексему» осталось сыграть лишь одну игру. У него все еще есть шанс выиграть лигу и добиться повышения в классе. Но сперва тренеру предстоит исправить некоторые недоразумения между членами команды.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Добро пожаловать в «Рексем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Добро пожаловать обратно в Рексхэм Welcome Back to Wrexham
Сезон 2 Серия 1
12 сентября 2023
Тихая зона The Quiet Zone
Сезон 2 Серия 2
19 сентября 2023
Еще нет Nott Yet
Сезон 2 Серия 3
19 сентября 2023
Каникулы Шона Shaun's Vacation
Сезон 2 Серия 4
26 сентября 2023
Первые проигравшие First Losers
Сезон 2 Серия 5
26 сентября 2023
Футболисты Ballers
Сезон 2 Серия 6
3 октября 2023
Гигантские убийцы Giant Killers
Сезон 2 Серия 7
10 октября 2023
Измельчение The Grind
Сезон 2 Серия 8
17 октября 2023
Перчаточный треугольник Glove Triangle
Сезон 2 Серия 9
17 октября 2023
Грэсфорд Gresford
Сезон 2 Серия 10
24 октября 2023
Поднимающийся Yn Codi
Сезон 2 Серия 11
24 октября 2023
Время скрипучей задницы Squaky Bum Time
Сезон 2 Серия 12
31 октября 2023
Семейный бизнес Family Business
Сезон 2 Серия 13
7 ноября 2023
Действуя быстро Act Fast
Сезон 2 Серия 14
7 ноября 2023
Вверх по городу Up the Town
Сезон 2 Серия 15
14 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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