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Доброе утро, Вероника 2020 - 2024 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Доброе утро, Вероника
Киноафиша Сериалы Доброе утро, Вероника Сезоны Сезон 2

Bom dia, Verônica 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доброе утро, Вероника»

Во 2 сезоне сериала «Доброе утро, Вероника!» с предыдущих событий минует несколько месяцев. Детектив Вероника Торрес, ставшая героиней Сан-Паулу после поимки серийного маньяка и злостного интернет-мошенника, продолжает вести расследования. Она находит свое призвание – выступает на стороне женщин, подвергшихся сексуальному насилию. В первую очередь она решает обратиться к архивам полиции и поднять на поверхность все нераскрытые дела. Вероника верит, что ей удастся поймать злодеев, сломавших жизни многих женщин и оставшихся безнаказанными. Но среди насильников оказывается один весьма опасный преступник.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Доброе утро, Вероника» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Прибыль и убытки Perdas e ganhos
Сезон 2 Серия 1
3 августа 2022
Волк в овечьей шкуре Lobo em pele de cordeiro
Сезон 2 Серия 2
3 августа 2022
Между раем и адом Entre o céu e o inferno
Сезон 2 Серия 3
3 августа 2022
Правда или последствия Verdade ou consequência
Сезон 2 Серия 4
3 августа 2022
Тишина невинных O silêncio das inocentes
Сезон 2 Серия 5
3 августа 2022
Доум Doúm
Сезон 2 Серия 6
3 августа 2022
График выхода всех сериалов
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