Отзывы о сериале «Доброе утро, Вероника»

«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым

«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка

Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили

«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам

Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»

«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом

Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой

Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу

«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех

«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех

По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах