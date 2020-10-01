Сериал «Доброе утро, Вероника!» – это бразильский детектив о женщине-полицейском Веронике Торрес. Главная героиня – счастливая жена и мать двоих детей, да и в своей профессии она пользуется успехом. Женщина расследует убийства в отделе полиции Сан-Паулу. Но однажды прямо на ее глазах незнакомая девушка совершает суицид. Не в силах забыть это страшное зрелище, Вероника решает найти виновника трагедии. Выясняется, что самоубийца стала жертвой интернет-мошенника, но это лишь вершина огромного айсберга тайн.