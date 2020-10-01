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Постер к сериалу Доброе утро, Вероника
Постер к сериалу Доброе утро, Вероника
Постер к сериалу Доброе утро, Вероника
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Доброе утро, Вероника
Доброе утро, Вероника (2020 - …) Bom dia, Verônica 18+
Год выпуска 2020
Страна Бразилия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 42 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 18 минут
О чем сериал

Сериал «Доброе утро, Вероника!» – это бразильский детектив о женщине-полицейском Веронике Торрес. Главная героиня – счастливая жена и мать двоих детей, да и в своей профессии она пользуется успехом. Женщина расследует убийства в отделе полиции Сан-Паулу. Но однажды прямо на ее глазах незнакомая девушка совершает суицид. Не в силах забыть это страшное зрелище, Вероника решает найти виновника трагедии. Выясняется, что самоубийца стала жертвой интернет-мошенника, но это лишь вершина огромного айсберга тайн.

Доброе утро, Вероника - трейлер второго сезона
Доброе утро, Вероника
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Эдуарду Московиш
Таина Мюллер
Камила Моргадо
Силвиу Гиндани
Паоло Сезар Мелу
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Доброе утро, Вероника»
TBA
Сезон 2 Серия 1
3 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Доброе утро, Вероника - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
2022, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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