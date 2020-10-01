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Доброе утро, Вероника 2020 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доброе утро, Вероника
Киноафиша Сериалы Доброе утро, Вероника Сезоны Сезон 1

Bom dia, Verônica 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доброе утро, Вероника»

В 1 сезоне сериала «Доброе утро, Вероника!» события разворачиваются в Сан-Паулу, где живет и работает успешная женщина-детектив Вероника Торрес. Она счастливая жена и заботливая мать двоих детей, да и свою работу героиня искренне любит. Но однажды однотипная бумажная волокита в отделе расследований убийств сменяется настоящим серьезным делом. Прямо на глазах у Вероники незнакомая девушка завершает жизнь самоубийством. Детектив уверена, что до этого поступка жертву кто-то довел намеренно. Расследуя это дело, Вероника нападает на след интернет-мошенника и оказывается в эпицентре семейной драмы серийного маньяка.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Доброе утро, Вероника» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Доброе утро, Вероника Bom Dia, Verônica
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2020
Внутри коробки Dentro da Caixa
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2020
Нежданная гостья Uma Visita Inesperada
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2020
Чао, принцесса Ciao, Principessa
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2020
Свобода Fora da Caixa
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2020
Клетка A Gaiola
Сезон 1 Серия 6
1 октября 2020
Улетай, птичка Voa, Passarinha
Сезон 1 Серия 7
1 октября 2020
Она слишком много знала A mulher que sabia demais
Сезон 1 Серия 8
1 октября 2020
График выхода всех сериалов
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