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Постер к сериалу Хозяйка тайги 2
Постер к сериалу Хозяйка тайги 2
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Киноафиша Сериалы Хозяйка тайги 2
Хозяйка тайги 2 (2012 - 2013) Хозяйка тайги 2 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 18 часов 48 минут
О чем сериал

Сериал «Хозяйка тайги 2» – это детективный боевик, рассказывающий о новых приключениях четы Воеводиных. Константин – милиционер в отдаленном российском городке в лесах Сибири. Его супруга Василиса – женщина-егерь, влюбленная в свой родной край. Дни напролет она проводит в таежных лесах, пока Костя не получает повышение. Семье приходится перебраться в южный солнечный город на побережье. Однако и здесь их не оставляет прошлое. Вскоре Василиса попадает в неприятности.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Александр Карпов
Александр Карпов
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Татьяна Федоровская
Татьяна Федоровская
Владимир Капустин
Владимир Капустин
Татьяна Коновалова
Татьяна Коновалова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хозяйка тайги 2 - Сезон 1 Сезон 1
2013, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
Интересные факты

Сериал «Хозяйка тайги 2» – это детективный боевик, рассказывающий о новых приключениях четы Воеводиных. Константин – милиционер в отдаленном российском городке в лесах Сибири. Его супруга Василиса – женщина-егерь, влюбленная в свой родной край. Дни напролет она проводит в таежных лесах, пока Костя не получает повышение. Семье приходится перебраться в южный солнечный город на побережье. Однако и здесь их не оставляет прошлое. Вскоре Василиса попадает в неприятности.

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