Сериал «Хозяйка тайги 2» – это детективный боевик, рассказывающий о новых приключениях четы Воеводиных. Константин – милиционер в отдаленном российском городке в лесах Сибири. Его супруга Василиса – женщина-егерь, влюбленная в свой родной край. Дни напролет она проводит в таежных лесах, пока Костя не получает повышение. Семье приходится перебраться в южный солнечный город на побережье. Однако и здесь их не оставляет прошлое. Вскоре Василиса попадает в неприятности.