Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Хозяйка тайги 2 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Хозяйка тайги 2
Киноафиша Сериалы Хозяйка тайги 2 Сезоны Сезон 1

Хозяйка тайги 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хозяйка тайги 2»

В 1 сезоне сериала «Хозяйка тайги 2» Константин Воеводин по-прежнему работает в милиции глухого сибирского городка. Его супруга Василиса следит за лесом неподалеку: она местный егерь и буквально влюблена в родную природу. Но ничто не стоит на месте, и вскоре чете Воеводиных приходится сменить место жительства. За былые заслуги Костю повышают, однако ради новой должности он с семьей должен переехать в южный город на берегу моря. Сперва Василиса наслаждается курортным климатом, солнцем и расслабленной атмосферой, но вскоре она понимает, что прошлое не оставляет ее и здесь. Женщина вновь оказывается в центре опасной истории.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Хозяйка тайги 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 мая 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
1 мая 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 мая 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 мая 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 мая 2013
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 мая 2013
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
1 мая 2013
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
1 мая 2013
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
1 мая 2013
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
1 мая 2013
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
1 мая 2013
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
1 мая 2013
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
1 мая 2013
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
1 мая 2013
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
1 мая 2013
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
1 мая 2013
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
1 мая 2013
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше