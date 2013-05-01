В 1 сезоне сериала «Хозяйка тайги 2» Константин Воеводин по-прежнему работает в милиции глухого сибирского городка. Его супруга Василиса следит за лесом неподалеку: она местный егерь и буквально влюблена в родную природу. Но ничто не стоит на месте, и вскоре чете Воеводиных приходится сменить место жительства. За былые заслуги Костю повышают, однако ради новой должности он с семьей должен переехать в южный город на берегу моря. Сперва Василиса наслаждается курортным климатом, солнцем и расслабленной атмосферой, но вскоре она понимает, что прошлое не оставляет ее и здесь. Женщина вновь оказывается в центре опасной истории.