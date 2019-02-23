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Шахматная королева 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шахматная королева
Киноафиша Сериалы Шахматная королева Сезоны Сезон 1

Шахматная королева 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шахматная королева»

В 1 сезоне сериала «Шахматная королева» события разворачиваются в Советском Союзе в конце 80-х годов. Известная в стране чемпионка по шахматам Ангелина Горегляд поспешно уезжает из СССР. Она живет в одном из западных государств и пишет детективные романы с удивительно запутанным сюжетом. В это время в стране проходит выставка советской коллекции украшений с редкими якутскими бриллиантами. Кто-то похищает драгоценности, и задержать преступника полиции не удается. Зато тридцать лет спустя племянница Ангелины по имени Вера обнаруживает в ее рукописях зацепку, указывающую на виновника ограбления.

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2.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шахматная королева» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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