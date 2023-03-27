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Заполярный вальс 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Заполярный вальс
Киноафиша Сериалы Заполярный вальс Сезоны Сезон 1

Заполярный вальс 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Заполярный вальс»

В 1 сезоне сериала «Заполярный вальс» молодая женщина-хирург Алена Белькова живет в Москве с отцом – влиятельным столичным врачом – и готовится к свадьбе с его другом и помощником. Но неожиданно она узнает об измене жениха. А отец не только не встает на ее защиту, но и требует у дочери не отменять эту выгодную свадьбу. Разочаровавшись во всем, что окружало ее в последние годы, Алена уезжает в родной город на Севере и начинает жизнь с чистого лица. Это дается героине непросто, ведь здесь когда-то умерла ее мать, да и воспоминания о разрушенном счастье не дают ей покоя. Девушка находит место простого рядового врача в местной больнице.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Заполярный вальс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2023
График выхода всех сериалов
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