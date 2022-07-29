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Газетчицы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Газетчицы
Киноафиша Сериалы Газетчицы Сезоны Сезон 1

Paper Girls
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Газетчицы»

В 1 сезоне сериала «Газетчицы» события происходят в 1988 году. Отгремели вечеринки по случаю Хеллоуина, и четыре девушки вернулись к своим обязанностям. Они разносят по домам утренние газеты. Героини даже представить себе не могли, что невольно окажутся вовлечены в конфликт между враждующими кланами путешественников во времени. Вскоре девушкам предстоит отправиться в приключение, целью которого является спасение мира. Путешествуя между нашим настоящим, прошлым и будущим, они сталкиваются с будущими версиями себя. Им нужно сделать непростой выбор, принять или отвергнуть свою судьбу.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Газетчицы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Растущие боли Growing Pains
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2022
Странный Эл мертв Weird Al Is Dead
Сезон 1 Серия 2
29 июля 2022
Синие языки не лгут Blue Tongues Don't Lie
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2022
Это никогда не было о кукурузе It Was Never About the Corn
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2022
Новый период A New Period
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2022
Утренник Matinee
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2022
Какая-то горящая мусорная яма Some Kind of Burping Trash Hole
Сезон 1 Серия 7
29 июля 2022
Все кончено It B Over
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2022
График выхода всех сериалов
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