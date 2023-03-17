Меню
Комедийный сериал «Против всех» продлен на второй сезон
В продолжении главные герои решат придать беспредел застройщиков огласке, а дед Захар столкнется с новым врагом.
Написать
17 марта 2023 13:27
«Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком
Доили коров, собирали малину и тонули в болоте — рассказываем о том, как создавали новый проект START и СТС.
Написать
23 декабря 2022 11:00
Дед Захар воюет с новостройками в трейлере комедийного сериала «Против всех»
Шоу о жестокой борьбе любителей города и деревни выйдет на экраны в начале января.
Написать
15 декабря 2022 16:52
