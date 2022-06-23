«Возвращение королевы» – это польский драматический мини-сериал о судьбе необычного мужчины. Сильвестер – успешный модельер и портной. Кроме того, он дрэг-квин – артист, использующий для своих номеров женские образы. Многие знают героя под именем Лоретта – королева моды. Полвека назад он покинул родной польский городок, чтобы обрести популярность в свободомыслящем Париже. Однако в Польше он оставил дочь, вина перед которой не давала ему покоя все эти годы. Теперь Сильвестер хочет с ней помириться.