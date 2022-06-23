Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Возвращение королевы
Постер к сериалу Возвращение королевы
Постер к сериалу Возвращение королевы
Постер к сериалу Возвращение королевы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Возвращение королевы
Возвращение королевы (2022 - 2022) Królowa
Год выпуска 2022
Страна Польша
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 36 минут
О чем сериал

«Возвращение королевы» – это польский драматический мини-сериал о судьбе необычного мужчины. Сильвестер – успешный модельер и портной. Кроме того, он дрэг-квин – артист, использующий для своих номеров женские образы. Многие знают героя под именем Лоретта – королева моды. Полвека назад он покинул родной польский городок, чтобы обрести популярность в свободомыслящем Париже. Однако в Польше он оставил дочь, вина перед которой не давала ему покоя все эти годы. Теперь Сильвестер хочет с ней помириться.

Возвращение королевы - трейлер
Возвращение королевы
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Анджей Северин
Мария Пешек
Юлия Четницкая
Энтони Поровски
Пётр Витковски
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Возвращение королевы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
Приложение киноафиши