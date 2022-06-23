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Возвращение королевы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Возвращение королевы
Киноафиша Сериалы Возвращение королевы Сезоны Сезон 1

Królowa
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение королевы»

В 1 сезоне сериала «Возвращение королевы» события разворачиваются в небольшом польском городке, где живет женщина по имени Изабелла. Она родная дочь настоящей звезды, однако героиня предпочитает об этом не вспоминать, ведь у нее с отцом огромное множество разногласий. Кроме того, они не виделись несколько десятков лет. Папа Изабеллы – пожилой именитый парижский модельер, а по совместительству дрэг-квин Сильвестер, он же Лоретта. В свободомыслящей Франции его принимают с распростертыми объятиями и считают народным достоянием, а вот в родной стране у него не так много поклонников. Однажды Сильвестер решает вернуться, чтобы помириться с дочерью.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Возвращение королевы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2022
График выхода всех сериалов
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