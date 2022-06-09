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Постер к сериалу Урок
Киноафиша Сериалы Урок Сезоны
Урок (2022 - 2022), список сезонов The Lesson 18+
Год выпуска 2022
Страна Израиль
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Kan 11
Список сезонов сериала «Урок »
Урок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
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