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Урок 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Урок
Киноафиша Сериалы Урок Сезоны Сезон 1

The Lesson 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Урок»

В 1 сезоне сериала «Урок» преподаватель Амир вступил в ожесточенный спор со своей несовершеннолетней ученицей Лиан. Жаркая дискуссия между учителем и бунтующей школьницей состоялась прямо в классе и имела прямое отношение к израильско-арабскому конфликту. Атмосфера накаляется, а участники спора не гнушаются переходить на личности. И для 43-летнего педагога, и для его подопечной инцидент будет иметь не самые благоприятные последствия. Однако, несмотря на это, никто из них не готов сдаться и признать точку зрения оппонента. Все началось с того, что Амир увидел в социальной сети фотографию Лиан, которая позировала с винтовкой в руках.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Урок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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