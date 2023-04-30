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Роковое влечение 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Роковое влечение
Киноафиша Сериалы Роковое влечение Сезоны Сезон 1

Fatal Attraction
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Роковое влечение»

В 1 сезоне сериала «Роковое влечение» переосмысливается одноименный психосексуальный триллер 1987 года. Это исследование рокового влечения и вопросов, связанных с семейной жизнью и супружеской неверностью. Но теперь вечные темы рассматриваются через призму современного отношения к сильным женщинам, психологическим расстройствам личности и принудительному контролю. Жизнь Бет Галлахер, верной супруги, любящей матери и успешной бизнесвумен, неожиданно рушится. Это происходит в тот момент, когда неосмотрительность ее супруга Дэна может разрушить их многолетнюю совместную жизнь.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Роковое влечение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2023
Фильм в твоем сознании The Movie in Your Mind
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2023
Бдительное сердце The Watchful Heart
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2023
Красивые мозаики Beautiful Mosaics
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2023
Среднестатистическая женщина Medial Woman
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2023
Диллинджеры The Dillingers
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2023
Лучшие друзья Best Friends
Сезон 1 Серия 7
28 мая 2023
Уход за больными Caregiving
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2023
График выхода всех сериалов
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