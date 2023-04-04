Меню
Новости
Лиззи Каплан вторгается в жизнь своего женатого любовника в трейлере сериала «Роковое влечение»
Ремейк одноименного триллера с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз дебютирует в конце этого месяца.
Написать
4 апреля 2023 15:46
Вышел первый трейлер многосерийной адаптации «Рокового влечения»
Эротическая драма об одержимости и супружеской неверности.
Написать
2 марта 2023 13:18
Сериал «Роковое влечение» получил дату премьеры
Ведущие роли в эротическом триллере про одержимость сыграли Лиззи Каплан и Джошуа Джексон.
Написать
10 января 2023 16:00
