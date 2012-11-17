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Киноафиша Сериалы Куклы
Куклы (2012 - 2012) Куклы 12+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

В жизни Риты есть все, что нужно женщине для счастья. Она удачно вышла замуж и вместе с супругом Толей воспитывает дочь Олю. Все меняется, когда Рита находит себе интересное занятие – производство кукол. У нее отлично получается, но Толе не нравится новое хобби жены. Мужчине хочется, чтобы все свободное время супруга посвящала только ему. При этом сам имеет множество увлечений на стороне, в том числе иногда навещает любовницу. Узнав об этом, Рита расстается с мужем и всю себя посвящает шитью кукол...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Тютин
Александр Тютин
Анатолий Голуб
Александр Павлов
Мария Аниканова
Мария Аниканова
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Куклы - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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