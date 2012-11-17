В жизни Риты есть все, что нужно женщине для счастья. Она удачно вышла замуж и вместе с супругом Толей воспитывает дочь Олю. Все меняется, когда Рита находит себе интересное занятие – производство кукол. У нее отлично получается, но Толе не нравится новое хобби жены. Мужчине хочется, чтобы все свободное время супруга посвящала только ему. При этом сам имеет множество увлечений на стороне, в том числе иногда навещает любовницу. Узнав об этом, Рита расстается с мужем и всю себя посвящает шитью кукол...