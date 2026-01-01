Постеры сериала «Куклы»

3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью

Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось

«Заговорщики будут сожжены»: фанаты «Рыцаря Семи Королевств» начали рейтинговую войну с «Во все тяжкие» ещё до выхода финальной серии

Сериал с 8,4 на IMDb внезапно исчез с российского ТВ после 50 серий — продолжение нашли только самые настойчивые

«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин

«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный»

«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

Уже круче «Магической битвы»: «Киберслав» встал в один ряд с лучшими аниме в истории – от «Евангелиона» до «Ковбоя Бибопа»

Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России