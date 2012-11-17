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Куклы 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Куклы
Киноафиша Сериалы Куклы Сезоны Сезон 1

Куклы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Куклы»

В 1 сезоне сериала «Куклы» создается ощущение, что жизнь Риты сложилась вполне благополучно. У нее есть любимая работа, муж Толик, дочь Ольга и даже увлечение, которым она горит, – шитье кукол. Муж, правда, не в восторге от новой страсти своей супруги, ведь ему недостаточно внимания от нее. При этом себе мужчина позволяет иметь не только хобби, но и любовницу. Если бы Рите однажды не стало известно об этом, она не смогла бы подарить миру своих кукол. Но теперь, когда героиня подала на развод, ей нужно найти новый смысл жизнь. Рита пока не знает, что скоро ее ожидает встреча с новой любовью...

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Список серий 1-го сезона сериала «Куклы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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