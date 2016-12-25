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Одиночество 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Одиночество
Киноафиша Сериалы Одиночество Сезоны Сезон 1

Одиночество 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Одиночество»

В 1 сезоне сериала «Одиночество» в центре событий молодая пара – Сергей и Арина. Они безумно влюблены друг в друга и собираются пожениться. День свадьбы уже назначен, гости и молодые находятся в нетерпеливом ожидании. Торжество пройдет сразу после того, как Сергей вернется из экспедиции. Однако во время его рабочей поездки происходит непредвиденное. Арине сообщают о том, что ее жених погиб во время землетрясения. На пещеру, где он находился, обрушились камни, которые завалили выход. В то, что Сергей погиб, сразу поверили все. Лишь убитая горем невеста продолжает думать, что возлюбленный жив. И, возможно, сердце не подводит ее...

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Список серий 1-го сезона сериала «Одиночество» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 декабря 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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