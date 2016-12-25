В 1 сезоне сериала «Одиночество» в центре событий молодая пара – Сергей и Арина. Они безумно влюблены друг в друга и собираются пожениться. День свадьбы уже назначен, гости и молодые находятся в нетерпеливом ожидании. Торжество пройдет сразу после того, как Сергей вернется из экспедиции. Однако во время его рабочей поездки происходит непредвиденное. Арине сообщают о том, что ее жених погиб во время землетрясения. На пещеру, где он находился, обрушились камни, которые завалили выход. В то, что Сергей погиб, сразу поверили все. Лишь убитая горем невеста продолжает думать, что возлюбленный жив. И, возможно, сердце не подводит ее...