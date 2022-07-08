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Черная птица 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черная птица
Киноафиша Сериалы Черная птица Сезоны Сезон 1

Black Bird
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Черная птица»

В 1 сезоне сериала «Черная птица» звезда школьной футбольной команды, сын достопочтенного сотрудника правоохранительных органов Джимми Кон приговаривается к десяти годам лишения свободы за торговлю наркотиками. При этом ему предоставляется выбор: попасть за решетку или завязать тесное знакомство с человеком по имени Ларри Холл, который подозревается в серии жестоких убийств. Задача Джимми – получить от него признание. Кон быстро понимает, что его единственный шанс выйти на свободу – добиться признания и выяснить, где захоронены тела нескольких молодых девушек. Но скажет ли Ларри Холл правду?..

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Черная птица» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2022
Мы идем, отец Авраам We Are Coming, Father Abraham
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2022
Скудный Hand to Mouth
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2022
Как её там WhatsHerName
Сезон 1 Серия 4
22 июля 2022
Место, где я лгу The Place I Lie
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2022
Ты обещал You Promised
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2022
График выхода всех сериалов
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