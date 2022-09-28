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Эта Англия 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эта Англия
Киноафиша Сериалы Эта Англия Сезоны Сезон 1

This England
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эта Англия»

В 1 сезоне сериала «Эта Англия» события разворачиваются в Великобритании, в период эпидемии коронавируса. В это время у власти находится эксцентричный политик Борис Джонсон, который вынужден экстренно принимать меры по борьбе с COVID-19. В проекте использованы реальные свидетельства людей, активно принимавших участие в битве с природным вызовом. Среди них медики, научные деятели и все, кто мужественно сражался с распространившимся заболеванием – от представителей Министерства здравоохранения, Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) до рядовых сотрудников больниц и домов престарелых по всей стране.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Эта Англия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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