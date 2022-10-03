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Взбодрись 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Взбодрись
Киноафиша Сериалы Взбодрись Сезоны Сезон 1

Cheer Up
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Взбодрись»

В 1 сезоне сериала «Взбодрись» старшеклассники, несмотря на царящие внутри коллектива разногласия, объединяются в группу поддержки. Красивая девушка по имени До Хэ И поступает в команду только из-за привлекательной внешности. Другие участницы и их строгий тренер Пак Чон У уверены, что она должна быть благодарна им. Однако До Хэ И не отличается дисциплинированностью. Она часто опаздывает на занятия, поскольку вынуждена совмещать учебу, подработку и тренировки. Лидер команды болельщиц отличается принципиальностью и прямолинейностью. Между ним и новенькой постепенно нарастает конфликт.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Взбодрись» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 ноября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 ноября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 ноября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 ноября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
5 декабря 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
6 декабря 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
12 декабря 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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