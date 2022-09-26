В центре событий оказывается университетская группа поддержки. Когда-то они были блистательной командой, но теперь эти дни остались в прошлом. Их лидером является Пак Чон У – принципиальный парень, которому явно недостает дипломатических навыков. До Хэ И только пришла в команду. Ее взяли туда исключительно из-за внешних данных, поэтому Пак Чон У считает, что девушка должна испытывать благодарность и усиленно тренироваться. Однако До Хэ И постоянно опаздывает, ссылаясь на то, что ей приходится совмещать учебу, работу и спорт.