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Киноафиша Сериалы Cheer Up
Cheer Up (2022 - …) Cheer Up
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал SBS
О чем сериал

В центре событий оказывается университетская группа поддержки. Когда-то они были блистательной командой, но теперь эти дни остались в прошлом. Их лидером является Пак Чон У – принципиальный парень, которому явно недостает дипломатических навыков. До Хэ И только пришла в команду. Ее взяли туда исключительно из-за внешних данных, поэтому Пак Чон У считает, что девушка должна испытывать благодарность и усиленно тренироваться. Однако До Хэ И постоянно опаздывает, ссылаясь на то, что ей приходится совмещать учебу, работу и спорт.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хан Джи-хён
Бэ Ин-хёк
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Cheer Up»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 октября 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 октября 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2022
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 октября 2022
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Cheer Up - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
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