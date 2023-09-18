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My Little Pony. Зажги свою искорку 2022, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала My Little Pony. Зажги свою искорку
Киноафиша Сериалы My Little Pony. Зажги свою искорку Сезоны Сезон 5

My Little Pony: Make Your Mark
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 18 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 5-й сезон сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку»

В 5-м сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» продолжается история, которая разворачивается в Эквестрии, где всюду творится магия пони. Зипп, Санни, Иззи, Пипп и Хитч переживают новые удивительные приключения. Напомним, в финале предыдущего сезона Опалин обвиняет Мисти в том, что она не смогла украсть Драконий огонь. Затем Хитч и Санни устраивают торжественное открытие и кулинарное шоу. В Зефир-Хайтс проходит бал-маскарад, куда приглашены все пони. Когда Мисти тайком выбирается из логова Опалин, пони берут ее с собой на вечеринку. А в очень важный для нее день Пипп заболевает.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала My Little Pony. Зажги свою искорку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Большое торжество Cutie Blossom Bash
Сезон 5 Серия 1
18 сентября 2023
Семейное древо, 1 часть Family Trees Pt. 1
Сезон 5 Серия 2
18 сентября 2023
Семейное древо, 2 часть Family Trees Pt. 2
Сезон 5 Серия 3
18 сентября 2023
Отец из Гривландии Father of the Bridlewood
Сезон 5 Серия 4
18 сентября 2023
Мелодия с душком Mane Smelody
Сезон 5 Серия 5
18 сентября 2023
Кошмар на улице пони Nightmare on Mane Street
Сезон 5 Серия 6
18 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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