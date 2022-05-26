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My Little Pony. Зажги свою искорку 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала My Little Pony. Зажги свою искорку
Киноафиша Сериалы My Little Pony. Зажги свою искорку Сезоны Сезон 1

My Little Pony: Make Your Mark
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 1
Продолжительность сезона 23 минуты
О чем 1-й сезон сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку»

В 1 сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» события разворачиваются в городке под названием Маритайм-Бэй, где обитают земные пони. Аргайл поведала своей крохотной дочке Санни Старскаут волшебную историю о далеких временах. В загадочной стране Эквестрии земные пони, пегасы и единороги существовали вместе. Многие другие земные пони уверены, что все это является лишь выдумками. Они всегда воспитывались в страхе перед другими видами парнокопытных существ. Санни уверена, что представители различных рас могут подружиться между собой и вместе отправиться в увлекательное путешествие.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала My Little Pony. Зажги свою искорку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Зажги свою искорку Make Your Mark
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2022
График выхода всех сериалов
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