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My Little Pony. Зажги свою искорку 2022, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала My Little Pony. Зажги свою искорку
Киноафиша Сериалы My Little Pony. Зажги свою искорку Сезоны Сезон 4

My Little Pony: Make Your Mark
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 41 минута
О чем 4-й сезон сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку»

В 4-м сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» захватывающие и веселые приключения Санни Старскаут и ее друзей продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне Санни решила отпраздновать Зимний день желаний со своими друзьями, однако выяснила, что у них другие планы. Используя летающее транспортное средство, созданное с помощью магии, друзья отправились проведать бабушку Хитча, после – в Бридлвуд, чтобы Иззи могла принять участие в Фестивале единорогов, а затем в Зефир-Хайтс, где Пипп и Зипп готовились выступить на концерте. Поездку омрачил снегопад. В новом сезоне героев ждет множество новых увлекательных событий.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала My Little Pony. Зажги свою искорку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Гривудсток Bridlewoodstock
Сезон 4 Серия 1
6 июня 2023
Большая переделка Top Remodel
Сезон 4 Серия 2
6 июня 2023
Магические игры The Jinxie Games
Сезон 4 Серия 3
6 июня 2023
Санни с нами Sunny Side Up
Сезон 4 Серия 4
6 июня 2023
Бал-Коньскарад The Manesquerade Ball
Сезон 4 Серия 5
6 июня 2023
Лошадка A Little Horse
Сезон 4 Серия 6
6 июня 2023
Цена дружбы Missing the Mark
Сезон 4 Серия 7
6 июня 2023
График выхода всех сериалов
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