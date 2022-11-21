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My Little Pony. Зажги свою искорку 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала My Little Pony. Зажги свою искорку
Киноафиша Сериалы My Little Pony. Зажги свою искорку Сезоны Сезон 3

My Little Pony: Make Your Mark
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 1
Продолжительность сезона 23 минуты
О чем 3-й сезон сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку»

В 3 сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» события разворачиваются на волшебной земле Эквестрии, где единорог Твайлайт Спаркл, небольшая пони из городка Меритайм-Бэй и их друзья преодолевают различные испытания. Мистические персонажи постоянно оказываются в забавных или опасных ситуациях. Зачастую их дружба проходит настоящую проверку на прочность. Напомним, в предыдущих сезонах после того, как неожиданно проявилась магия Аликорна, Санни внезапно стала пользоваться огромной полярностью. Пипп одолжила Спарки на день, чтобы накрутить побольше лайков в соцсетях.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала My Little Pony. Зажги свою искорку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Зимний день желаний Winter Wishday
Сезон 3 Серия 1
21 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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