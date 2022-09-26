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My Little Pony. Зажги свою искорку 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала My Little Pony. Зажги свою искорку
Киноафиша Сериалы My Little Pony. Зажги свою искорку Сезоны Сезон 2

My Little Pony: Make Your Mark
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку»

Во 2 сезоне сериала «My Little Pony. Зажги свою искорку» продолжаются увлекательные приключения Санни Старскаут и ее друзей после событий, представленных в полнометражной картине. Напомним, в предыдущем сезоне детектив Зипп занимался поиском грабителя, который украл волшебный фонарь Санни. Под подозрением Мисти. Затем герои занялись поисками дракончика Хитча. Санни и Хитч выяснили, как это — скакать в подковах друг друга. Опалин отправил агента в Хрустальный светлый дом, где сходят с ума животные. В новом сезоне персонажей ожидает множество новых захватывающих приключений.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала My Little Pony. Зажги свою искорку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Иззи решит проблему Izzy Does It
Сезон 2 Серия 1
26 сентября 2022
Проблемы роста Growing Pains
Сезон 2 Серия 2
26 сентября 2022
Портрет принцессы Portrait of a Princess
Сезон 2 Серия 3
26 сентября 2022
Обман аликорна Ali-Conned
Сезон 2 Серия 4
26 сентября 2022
Путаница со Знаками Отличия The Cutie Mark Mix-Up
Сезон 2 Серия 5
26 сентября 2022
Традиционная пижамная вечеринка единорогов The Traditional Unicorn Sleep-Over
Сезон 2 Серия 6
26 сентября 2022
Кто же это сделал? Hoof Done It?
Сезон 2 Серия 7
26 сентября 2022
Вы видели этого дракона? Have You Seen This Dragon?
Сезон 2 Серия 8
26 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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