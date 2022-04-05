Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Берди винг: История гольфисток 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Берди винг: История гольфисток
Киноафиша Сериалы Берди винг: История гольфисток Сезоны Сезон 1

Birdie Wing: Golf Girls' Story
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Берди винг: История гольфисток»

В 1 сезоне сериала «Берди винг: История гольфисток» молодая и никому не известная спортсменка Ева проводит дни напролет на поле для гольфа, чтобы заработать себе на жизнь. Там она случайно знакомится с Аой Амаваси – дамой из совершенно чуждого ей, красивого и богатого мира. Аой – популярная гольфистка, занимающаяся игрой для своего удовольствия, и единственная наследница крупной корпорации своего отца. Девушки выросли буквально в разных реальностях, но тем не менее обе пришли к одному и тому же спорту, только совсем разными дорогами. Знакомство переворачивает судьбы обеих гольфисток.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Берди винг: История гольфисток График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Радужная пуля Rainbow Bullet
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2022
Невинный тиран Innocent Tyrant
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2022
Матч только для двух игроков Two Players Only Match
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2022
Ядовитая змея Venomous Snake
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2022
Виртуальная реальность VR
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2022
Крик восстания Rebellion's Cry
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2022
Фиолетовая (Аой) пуля Purple (Aoi) Bullet
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2022
Финальная пуля Final Bullet
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2022
Ичина Саотоме хочет стать профессиональным Кэдди! Ichina Saotome Wants to Be a Pro Caddy!
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2022
Эванджелина Ужасно Расстроена Evangeline is Frightfully Upset
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2022
Каким бы высоким ни был сорняк, он никогда не достигнет солнца No Matter How Tall a Weed Grows, It Will Never Reach the Sun
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2022
Аой и Ева в порядке вместе? Старт парного чемпионата Are Aoi and Eve okay together? The Doubles Championship Begins
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2022
Я думаю, очень важно разделить комнату девушки I think it's pretty important to divide a girl's room
Сезон 1 Серия 13
28 июня 2022
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше