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Берди винг: История гольфисток 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Берди винг: История гольфисток
Киноафиша Сериалы Берди винг: История гольфисток Сезоны Сезон 2

Birdie Wing: Golf Girls' Story
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Берди винг: История гольфисток»

Во 2 сезоне сериала «Берди винг: История гольфисток» подруги Ева и Аой продолжают свой непростой путь в профессиональной женской лиге Японии по гольфу. Ева выигрывает решающий матч у Розы и в последнюю секунду спасает своих друзей. На выигранные деньги вся команда может остаться жить в своем привычном отеле. Позже девушка знакомится со знаменитым капитаном, который замечает ее уникальный талант и берется подготовить ее к предстоящему всеяпонскому чемпионату старшеклассниц в парном разряде. Ева и Аой готовы заявить соперницам о себе и вступить в по-настоящему серьезную игру, на кону которой стоит их карьера.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Берди винг: История гольфисток График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
21 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
2 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
9 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
16 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
23 июня 2023
График выхода всех сериалов
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