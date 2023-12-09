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Постер к сериалу Берди винг: История гольфисток
Киноафиша Сериалы Берди винг: История гольфисток Сезоны
Берди винг: История гольфисток (2022 - …), список сезонов Birdie Wing: Golf Girls' Story
Год выпуска 2022
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Берди винг: История гольфисток»
Берди винг: История гольфисток - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 13 эпизодов
 
Сезон 2
2023, 12 эпизодов
 
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