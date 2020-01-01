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Гамильтон 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Гамильтон
Киноафиша Сериалы Гамильтон Сезоны Сезон 1

Hamilton
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гамильтон»

В 1 сезоне сериала «Гамильтон» история берет свое начало в тренировочном лагере морских котиков в Америке. Карл Гамильтон успешно проходит обучение и через год возвращается в Швецию. В Осло разворачивается политическая акция, во время которой город охватывают народные протесты. Представители местного радикального движения нагнетают обстановку и вступают в открытую конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов. В толпе демонстрантов находится и Гамильтон, который внимательно наблюдает за происходящим. Неожиданно все видеокамеры, с помощью которых спецслужбы могут следить за событиями, выходят из строя.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Гамильтон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Часть 1 Avsnitt 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2020
Часть 2 Avsnitt 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2020
Часть 3 Avsnitt 3
Сезон 1 Серия 3
8 января 2020
Часть 4 Avsnitt 4
Сезон 1 Серия 4
15 января 2020
Часть 5 Avsnitt 5
Сезон 1 Серия 5
22 января 2020
Часть 6 Avsnitt 6
Сезон 1 Серия 6
29 января 2020
Часть 7 Avsnitt 7
Сезон 1 Серия 7
5 февраля 2020
Часть 8 Avsnitt 8
Сезон 1 Серия 8
12 февраля 2020
Часть 9 Avsnitt 9
Сезон 1 Серия 9
26 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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