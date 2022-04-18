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Гамильтон 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Гамильтон
Киноафиша Сериалы Гамильтон Сезоны Сезон 2

Hamilton
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Гамильтон»

Во 2 сезоне сериала «Гамильтон» история о сотруднике секретного ведомства продолжается. Он является настоящим профессионалом своего дела. Герой владеет различными видами боевого оружия, пользуется эффективными приемами, а также способен нанести урон врагу голыми руками. Начальство всегда полагается на него. Гамильтону всегда удается справиться со злодеями, не допустив жертв невинных людей. Однажды Карл столкнулся с серьезным вызовом. Это произошло в связи с серией терактов в шведской столице. Властям нужно успокоить встревоженных граждан и срочно отыскать преступников. Они тут же обращаются к Гамильтону.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Гамильтон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сброс, часть 1 Reset del 1
Сезон 2 Серия 1
18 апреля 2022
Сброс, часть 2 Reset del 2
Сезон 2 Серия 2
18 апреля 2022
Нужно знать, часть 1 Need to know del 1
Сезон 2 Серия 3
25 апреля 2022
Нужно знать, часть 2 Need to know del 2
Сезон 2 Серия 4
25 апреля 2022
Мир теней, часть 1 Shadow world, del 1
Сезон 2 Серия 5
2 мая 2022
Мир теней, часть 2 TBAShadow world, del 2
Сезон 2 Серия 6
2 мая 2022
Расплата, часть 1 The Reckoning, del 1
Сезон 2 Серия 7
9 мая 2022
Расплата, часть 2 The Reckoning, del 2
Сезон 2 Серия 8
9 мая 2022
График выхода всех сериалов
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