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Начальник разведки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Начальник разведки
Киноафиша Сериалы Начальник разведки Сезоны Сезон 1

Начальник разведки 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Начальник разведки»

В 1 сезоне сериала «Начальник разведки» в центре событий оказывается культовая личность – глава советской разведки Павел Фитин. Несмотря на юные годы и небольшой жизненный опыт, он быстро добился успеха. Всего за год герой построил головокружительную карьеру, превратившись из практиканта в начальника 5-го отдела НКВД. В конце 30-х годов Павел Михайлович заступил на должность руководителя внешней разведки. Этой службе он отдал около семи лет. С помощью его усилий ведомство стремительно развивалось. Именно благодаря Фитину спецслужбы смогли добыть для советского руководства данные о планах фашистов.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Начальник разведки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 апреля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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