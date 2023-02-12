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Золото 2023 - 2025 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Золото
Киноафиша Сериалы Золото Сезоны Сезон 1

The Gold
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Золото»

В 1 сезоне сериала «Золото» шестеро старых знакомых планируют налет на склад Бринкс-Мэт рядом с аэропортом Хитроу города Лондона. На Олд-Кент-роуд такие кражи товаров и стройматериалов – обычное дело, не поддающееся контролю полиции и никого не удивляющее. Однако типичное и ничем не примечательное преступление в криминальном районе британской столицы совершенно случайно превращается в ограбление века. Неожиданно для самих себя бандиты обнаруживают на складе спрятанные золотые слитки стоимостью 26 миллионов фунтов стерлингов. Они забирают все золото, развязав исторический скандал.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Золото» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Быть королем To Be a King
Сезон 1 Серия 1
12 февраля 2023
В Кенте что-то происходит There's Something Going on in Kent
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2023
Последствия за мной The Consequences Are Mine
Сезон 1 Серия 3
12 февраля 2023
Месть легка, в отличие от правосудия Vengeance Is Easy, Justice Is Hard
Сезон 1 Серия 4
12 февраля 2023
Мальчик, которым ты был The Boy You Were
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2023
Меня будут помнить I'll Be Remembered
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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